  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Okullar ne zaman açılacak? Tatil ne zaman bitecek?
Eğitim

Okullar ne zaman açılacak? Tatil ne zaman bitecek?

Milyonlarca öğrenci, okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ayın kaçında açılacak?

Yeniakit Publisher
2023-01-30 15:45:00 -
Okullar ne zaman açılacak? Tatil ne zaman bitecek?

Yarıyıl tatili 20 Ocak Cuma günü dağıtılan karnelerle başladı. Tatilde bir hafta geride kalırken pek çok kişi "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Okullar ne zaman açılacak? Tatil ne zaman bitecek?

Tatil 3 Şubat Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilinin ardından milyonlarca öğrenci 6 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihlerine denk gelecek. Yaz tatili ise 16 Haziran 2023'te başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23