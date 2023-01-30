Okullar ne zaman açılacak? Tatil ne zaman bitecek?
Milyonlarca öğrenci, okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ayın kaçında açılacak?
Yarıyıl tatili 20 Ocak Cuma günü dağıtılan karnelerle başladı. Tatilde bir hafta geride kalırken pek çok kişi "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun cevabını araştırıyor.
Okullar ne zaman açılacak? Tatil ne zaman bitecek?
Tatil 3 Şubat Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilinin ardından milyonlarca öğrenci 6 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.
İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihlerine denk gelecek. Yaz tatili ise 16 Haziran 2023'te başlayacak.