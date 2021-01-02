Hangi sınıflar okula dönecek? | Koronavirüs salgını sebebiyle 31 Ağustos’ta 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren ise kademeli olarak yüz yüze eğitime başlandı. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar okullarına döndü. Ancak artan vakalar sebebiyle uzaktan eğitim iptal edildi. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak son durum | Yüz yüze eğitim ne zaman?

Milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Okullar 22 Ocak 2021’de yarıyıl tatiline girecek. Karneler belirlenen sistemle, sosyal mesafe korunarak dağıtılacak. Karne dağıtımı için okullar öğrencilerine bilgilendirme yapacak.

Yarıyıl tatili ara tatillin de eklenmesiyle 3 haftaya uzatıldı. 15 tatili 15 Şubat’ta sona erecek. Bir grup sınıfın 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlaması bekleniyor. Ancak konu hakkında detaylı açıkla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından ilerleyen dönemde yapılacak.