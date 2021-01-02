  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Okullar ne zaman açılacak son durum | Yüz yüze eğitim ne zaman?
Eğitim

Okullar ne zaman açılacak son durum | Yüz yüze eğitim ne zaman?

Yüz yüze eğitim ayın kaçında başlıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Hem öğrenciler hem de veliler yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? | Yüz yüze eğitim ayın kaçında başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-02 13:59:00 -
Okullar ne zaman açılacak son durum | Yüz yüze eğitim ne zaman?

Hangi sınıflar okula dönecek? | Koronavirüs salgını sebebiyle 31 Ağustos’ta 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren ise kademeli olarak yüz yüze eğitime başlandı. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar okullarına döndü. Ancak artan vakalar sebebiyle uzaktan eğitim iptal edildi. Peki, okullar ne zaman açılacak?  

Okullar ne zaman açılacak son durum | Yüz yüze eğitim ne zaman?

Milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Okullar 22 Ocak 2021’de yarıyıl tatiline girecek. Karneler belirlenen sistemle, sosyal mesafe korunarak dağıtılacak. Karne dağıtımı için okullar öğrencilerine bilgilendirme yapacak.

Yarıyıl tatili ara tatillin de eklenmesiyle 3 haftaya uzatıldı. 15 tatili 15 Şubat’ta sona erecek. Bir grup sınıfın 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlaması bekleniyor. Ancak konu hakkında detaylı açıkla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından ilerleyen dönemde yapılacak.

Okul sınavları yapılacak mı? | Liselerde yazılılar olacak mı?
Okul sınavları yapılacak mı? | Liselerde yazılılar olacak mı?

Eğitim

Okul sınavları yapılacak mı? | Liselerde yazılılar olacak mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İkinci el fiyatları can yakacak! Otomobil alacaklar dikkat
Otomotiv

İkinci el fiyatları can yakacak! Otomobil alacaklar dikkat

Bir süredir düşüşe geçen 2. el otomobil fiyatları ile ilgili konuşan galericiler fiyatların yeniden yükseleceğini öne sürdü. İkinci el araç ..
İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP'ye bu video ile tepki gösterdi
Gündem

İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP'ye bu video ile tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Fikri Sağlar'ın ifadelerine tepki göstererek başörtülülerle ilgili yaptığı çıkış, vatandaşlara 'ta..
Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki: Ağırıma gitti
Gündem

Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki: Ağırıma gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. ..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay