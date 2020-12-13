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Eğitim Okullar ne zaman açılacak son durum
Eğitim

Okullar ne zaman açılacak son durum

Ziya Selçuk açıklama | Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ediyor. 21 Eylül'de kademeli olarak başlatılan yüz yüze eğitime vaka sayılarındaki artış sebebiyle 20 Kasım'da ara verildi. Milyonlarca öğrenci ve veli, okulların açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? | Okulların açılacağı tarih | Yüz yüze eğitim ne zaman başlar? | Ocak ayında yüz yüze eğitim başlar mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-13 20:48:00 -
Okullar ne zaman açılacak son durum

Yüz yüze eğitim ne zaman? | Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2020 eğitim yılı uzaktan eğitimle tamamlandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ise 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başladı. 31 Eylül’den itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar okullarına döndü. 6.,7.,9. ve 10. sınıflar ise yüz yüze eğitime geçmeden okullar kapatıldı. Peki, okullar ayın kaçında açılacak?

Okullar ne zaman açılacak son durum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve tablet dağıtımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz” dedi.  

21 Aralık tarihine kadar 200 bin tabletin daha dağıtılacağını belirten Bakan Selçuk, 2021 Ocak ortasına kadar ise ilave 300 bin tabletin dağıtılacağını söyledi.

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