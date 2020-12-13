Yüz yüze eğitim ne zaman? | Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2020 eğitim yılı uzaktan eğitimle tamamlandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ise 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başladı. 31 Eylül’den itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar okullarına döndü. 6.,7.,9. ve 10. sınıflar ise yüz yüze eğitime geçmeden okullar kapatıldı. Peki, okullar ayın kaçında açılacak?

Okullar ne zaman açılacak son durum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve tablet dağıtımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz” dedi.

21 Aralık tarihine kadar 200 bin tabletin daha dağıtılacağını belirten Bakan Selçuk, 2021 Ocak ortasına kadar ise ilave 300 bin tabletin dağıtılacağını söyledi.