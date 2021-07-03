Koronavirüs salgının sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılının büyük bölümü uzaktan eğitimle geçti. Milyonlarca öğrencinin karnesi 18 Haziran’da e okuldan yayımlandı. 2 Temmuz Cuma günü ise 2020-2021 eğitim öğretim yılı sona erdi. Peki, okullar eylül ayının kaçında açılır?

Okullar ne zaman açılacak? Okullar eylül ayının kaçında açılır 2021

2020-2021 eğitim öğretim yılı sona erse de bu yaz okullar açık olacak. Arzu eden veliler çocuklarını telafi eğitimine gönderebilecekler. Telafi eğitimi 5 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 2021-2022 eğitim öğretim yılı ise 13 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

2021-2022 eğitim öğretim yılında sömestr tatili 7 Şubat 2022’de sona erecek. Okullar 17 Haziran 2022’de yaz tatiline girecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimlerinin sanatsal faaliyetlerle adeta bir yaz okulu şeklinde geçeceğini belirtti. Bakan Ziya Selçuk, “Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi ‘Arkadaş’ kitaplarıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil. Öğrencilerimiz, yaz boyu Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, İçişleri Bakanlıklarımız ile belediyelerin tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek. Neyin, nerede, ne zaman olduğunu telafidebendevarim.meb.gov.tr'den paylaşacağız” ifadelerini kullandı.