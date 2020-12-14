Okullar ne zaman açılacak? Köy okulları yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kaliteli ve evrensel manada rekabet edebilir bir eğitim sistemi için adım adım 20 yıl sonrasını biçimlendiren kararlar almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Eğitimin büyük bir gemi gibi derinlik ve zaman isteyen bir surette hareket ettiğini kaydeden Bakan Selçuk, önemli olanın istikamet ve bu doğrultuda yapılacak sağlamalar olduğunun altını çizdi.

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Tüm konuların salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacağını ifade eden Selçuk, "Burada bizim için esas olan yüz yüze eğitim olduğunu ve bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını beklediğimizi ifade etmek isterim. Çocuklarımızın yüz yüze eğitimle daha fazla avantajlar elde edebilmesi için de köy okullarını ve benzeri durumdaki okulların 5 gün açılması konusunda hususi kararlar almıştık. Bu kararlara uygun zamanlarda tekrar devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Artan korona vakaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri sonrası yüz yüze eğitimin 4 Ocak'a kadar askıya alınması, eğitimin EBA TV üzerinden uzaktan eğitim olarak devam edilmesine karar vermişti.