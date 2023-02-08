Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde iki deprem peş peşe yaşandı. Deprem 10 ili olumsuz etkiledi. Binlerce insanımız yaşamını yitirdi. Öğrenciler ise ne zaman ders başı yapacaklarını araştırıyor.

Okullar ne zaman açılacak? İstanbul Ankara İzmir okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz. Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz. Ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı, vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek” dedi.