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Eğitim Okullar ne zaman açılacak? Bu sene devamsızlık yok mu?
Eğitim

Okullar ne zaman açılacak? Bu sene devamsızlık yok mu?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki depremle Türkiye büyük bir yasa boğuldu. Tüm Türkiye’de okullar tatil edildi. Deprem bölgesi dışına çıkanlar kendilerine bu yıl devamlılık zorunluluğu olup olmadığını araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2023-02-10 23:13:00 -
Okullar ne zaman açılacak? Bu sene devamsızlık yok mu?

10 ilde 20 bini aşkın vatandaşımız yaşamını yitirdi. Afet sebebiyle tüm yurtta okullar tatil edildi. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? Bu sene devamsızlık yok mu?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm yurtta eğitime 20 Şubat’a kadar ara verildiğini açıkladı. Bakan Özer, “Tüm Türkiye'deki gönüllü öğretmenlerimiz, bakın burada görüyorsunuz, on binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için 71 ilde 13 Şubat'a kadar olan tatili bir hafta daha uzatıyoruz. Yani 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim öğretime başlanacak” dedi.

Depremin yaşandığı Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Malatya ve Adıyaman’da okullarda devam zorunluluğu kaldırıldı.

Bakan Özer, depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim gören öğrencilerin, istediği illerdeki okullara nakillerini yapacaklarını vurguladı.

 

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