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Eğitim Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 öğretim yılı ne zaman başlayacak?
Eğitim

Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 öğretim yılı ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? sorusu 17 Haziran’da karne alıp da yaz tatiline çıkan milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Öğrenciler büyük bir heyecanla yeni eğitim öğretim döneminin başlangıcını bekliyor ve okullar ne zaman açılacak sorusunun soruyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre 2022-2023 eğitim öğretim yılına 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Peki uyum haftası ne zaman? 2022-2023 birinci ve ikinci ara tatil ne zaman? 2023 yarıyıl tatili ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-06-30 16:30:00 - 2022-06-30 16:31:54
Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 öğretim yılı ne zaman başlayacak?

2022-2023 eğitim dönemi ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak? 6 Eylül 2022 Pazartesi başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran’da sona erdi. Okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatile giren öğrenciler ile velileri MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini sorguluyor. Gözler şimdi yaz tatilinin biteceği ve okulların yeni sezona başlayacağı tarihte. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim dönemi ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kurumun resmi sitesinde yayımlanan bültende Bakan Mahmut Özer’in açıklamalarına yer verildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin de netleştiğini dile getiren Bakan Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023’de başlayacağını sözlerine ekledi.

Okullarda uyum haftası ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine ilişkin olarak şunları dile getirdi: “Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. 

2022-2023 eğitim öğretim birinci ara tatil ne zaman?

Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan’da gerçekleştirilecek. 

2023 yarıyıl tatili ne zaman?

Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.”

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