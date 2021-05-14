17 Mayıs hangi sınıflar açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, 17 Mayıs’ta okullar açılıyor mu?

Okullar ne zaman açılacak? 17 Mayıs yüz yüze eğitim başlar mı?

Okulların açılacağı tarih merak konusu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın, okulların mayıs sonunda açılmasının mümkün olduğunu ifade etti. Akın, “Gidiş o şekilde oluyor; ama tüm okullar, sınıflar değil; okulların küçük sınıfları 1’inci ve 2’nci sınıflar gibi sınıfların açılması ki özellikle öğrencilerin okul disiplini kazanması açısından çok önemli bu. Bunu yaparken de okullarda yeni vaka tespiti ile ilgili hızlı testler kullanılabilir. Hızlı antijen testleri var. Bunlardan güzel olanlar ya da yetersiz olanlar var. Özellikle seçilmiş antijen testleri vasıtasıyla çocuklara testler yapılabilir. Bunları haftada bir hiç olmazsa yaparak, okullardaki yeni vaka durumuna göre, okulun tehdit altında olup olmadığını daha kolay ortaya koyabiliriz. Düzenli antijen testleri yapılarak okulların sürdürülmesini sağlayabiliriz” diye konuştu.