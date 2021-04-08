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Eğitim Okullar kapanacak mı? Bakan Selçuk cevapladı
Eğitim

Okullar kapanacak mı? Bakan Selçuk cevapladı

Katıldığı canlı yayında soruları cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar kapanacak mı?" sorusunu cevaplandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 22:29:00 -

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk TV'de Kübra Par'ın Açık ve Net programında Muharrem Sarıkaya ile Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın sorularını yanıladı. Bakan Selçuk, en çok merak edilen konular arasında yer alan Okullar kapanacak mı? sorusuna cevap verdi.

Bakan Selçuk, ''Kabine toplantılarında Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta bu tür bir değerlendirme yapılacak. Fakat bizim gönlümüz açık olmasından yana'' ifadelerini kullandı.

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