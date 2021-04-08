Okullar kapanacak mı? Bakan Selçuk cevapladı
Katıldığı canlı yayında soruları cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar kapanacak mı?" sorusunu cevaplandırdı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk TV'de Kübra Par'ın Açık ve Net programında Muharrem Sarıkaya ile Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın sorularını yanıladı. Bakan Selçuk, en çok merak edilen konular arasında yer alan Okullar kapanacak mı? sorusuna cevap verdi.
Bakan Selçuk, ''Kabine toplantılarında Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta bu tür bir değerlendirme yapılacak. Fakat bizim gönlümüz açık olmasından yana'' ifadelerini kullandı.