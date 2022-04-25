Havalar ısınmaya başladı. Hal böyle olunca öğrenciler yaz tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, haziran tatili ne zaman başlayacak? Bu sene okullar yaz tatiline ne zaman girecek?

Okullar haziran ayının kaçında kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

İkinci ara tatil 11-15 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 18 Nisan'da okullarına geri döndü. Şimdi ise gözler yılsonu tatilinde. Öğrenciler ramazan bayramı sebebiyle 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde tatil yapacak. Bayram tatilinin kaç gün olacağına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. Bayram tatilinin ardından ise okullar eğitim öğretime devam edecek. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü dağıtılan karnelerle tamamlanacak.