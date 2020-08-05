Okullar ertelendi mi son dakika okullar açılacak mı?
Çin’den dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya bu virüsle halen savaşmaya devam ediyor. Türkiye’de ilk virüs vakaları 11 Mart’ta görülmeye başlandı. 11 Mart’tan itibaren koronaya karşı başarılı bir mücadele verildi ve 1 Haziran’dan itibaren normelleşme sürecine girildi. Getirilen kısıtlamaların kaldırılması, düğünler, nişanlar, toplantılar, asker uğurlamaları, taziyeler, LGS-YKS sınavı, Kurban Bayram tatili derken vatandaşlarda virüse karşı bir rehavet oluştu. Bu rehavet plajlarda, sokaklarda, parklarda kısacası her alanda görünür oldu. MEB Bakanı Ziya Selçuk 31 Ağustos’ta okulların açılacağını duyurmuştu. Ancak günlük vaka sayılarının yeniden binlerin üzerine çıkması sonrası Bilim Kurulu üyelerinden okulların açılmasına ilişkin kritik açıklama gelmekte. Peki okullar açılacak mı? Okullar ertelendi mi son dakika okulların açılması ertelenecek mi?
Okullar ne zaman açılacak Milli Eğitim Bakanlığından son dakika okulların açılacağı tarihe ilişkin açıklama geldi. İşte MEB 2020 okulların açılacağı tarih. MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.
Okulların açılması ertelenecek mi?
Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, okulların açılmasının yeniden gözden geçirilmesine ilişkin olarak “Değerlendirmeye alınması gerekir. Ağustos ayı içerisinde yeni vaka sayımızı ne kadar düşürürsek, diğer solunum yolu enfeksiyonlarının da artış göstereceği sonbahar aylarına o kadar hazırlıklı girerdik. Tedbirsizlik, okulların uzaktan eğitimle mi, örgün eğitimle mi, yoksa karma modelle mi açılacağına dair Milli Eğitim Bakanlığımızın alacağı kararları etkileyecektir.” dedi.