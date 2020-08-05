Okullar ertelendi mi son dakika okullar açılacak mı?

Çin’den dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya bu virüsle halen savaşmaya devam ediyor. Türkiye’de ilk virüs vakaları 11 Mart’ta görülmeye başlandı. 11 Mart’tan itibaren koronaya karşı başarılı bir mücadele verildi ve 1 Haziran’dan itibaren normelleşme sürecine girildi. Getirilen kısıtlamaların kaldırılması, düğünler, nişanlar, toplantılar, asker uğurlamaları, taziyeler, LGS-YKS sınavı, Kurban Bayram tatili derken vatandaşlarda virüse karşı bir rehavet oluştu. Bu rehavet plajlarda, sokaklarda, parklarda kısacası her alanda görünür oldu. MEB Bakanı Ziya Selçuk 31 Ağustos’ta okulların açılacağını duyurmuştu. Ancak günlük vaka sayılarının yeniden binlerin üzerine çıkması sonrası Bilim Kurulu üyelerinden okulların açılmasına ilişkin kritik açıklama gelmekte. Peki okullar açılacak mı? Okullar ertelendi mi son dakika okulların açılması ertelenecek mi?