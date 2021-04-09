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Eğitim Okullar erken tatile mi girecek? Okullar tamamen kapanacak mı?
Eğitim

Okullar erken tatile mi girecek? Okullar tamamen kapanacak mı?

Okullar tamamen kapanacak mı? sorusu artan korona vakaları nedeniyle sorulmaya başlandı. 2 Mart'tan itibaren yerinde karar dönemine geçildi. Bu kararla birlikte illerin korona vaka durumuna göre valilikler illerde yeni korona kararları alabilmekte, duruma göre yüz yüze eğitime ara verilip uzaktan eğitime geçilmekte. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da okullar tamamen kapanacak mı? Okullar erken tatile mi girecek? sorularını cevaplandırdı. Peki okullar erken tatil mi olacak? Okullar ne zaman kapanacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-09 08:41:00 - 2021-04-09 08:44:25
Okullar erken tatile mi girecek? Okullar tamamen kapanacak mı?

Türkiye’de 1 Mart’tan itibaren kontrollü normalleşmeye geçildi. Risk gruplarına ayrılan illerin vaka sayılarına göre renklere ayrıldı. Renkler üzerinden korona tedbirleri valiliklerce alınmakta. Okullar ise yine illerin risk durumuna göre, yüz yüze ve uzaktan eğitim olarak yapılmakta. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. "Okullar tamamen kapanacak mı?" sorusu sorulan Bakan Selçuk, "2 Mart'tan itibaren yerinde karar dönemine geçilmişti. Valilikler tedbirlerini iller seviyesinde alıyor. 9 il hariç ortaokul ve liseler eğitim öğretimde bir kapanma söz konusu oldu. Yalova, Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu. İller kendi durumunu dikkate alarak ona göre karar verme sürecini hayata geçiriyorlar. Önümüzdeki süreç elbette Kabine toplantılarında sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tümüyle değerlendiriliyor. Durumun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta da bu tür değerlendirme Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hayata geçecek." yanıtını verdi.

Okullar erken tatile mi girecek? 

"Gönlünüzden, aklınızdan geçen nedir" sorusuna da yanıt veren Selçuk, "Bizler okulların hep açık olmasını isteriz. Ama önce sağlık dediğimizde Türkiye dünyada en çok okul kapatan 4. ülke. Bu bize şunu gösteriyor, Türkiye çok kontrollü gidiyor. Önümüzdeki süreçte vakaların artmasını toplamsal olarak değerlendirdiğinizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Ama bizim gönlümüz okulların açık olması." ifadelerini kullandı.

Okullar ne zaman kapanacak?

Yaz tatili ne zaman? Bakan Ziya Selçuk, yaz tatii ne zaman? sorusuna yönelik açıklamasında ise okulların 2 Temmuz'da kapanacağını söylemişti.

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