Okullar ders zilini bekliyor

Yarın başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı için bütün hazırlıklar tamamlandı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelindeki yaklaşık 58 bin okula maske, dezenfektan ve temizlik ihtiyaçlarıyla ilgili 650 milyon Türk Lirası ödenek gönderildi, 113 bin temizlik personeli görevlendirildi.

Tüm süreçler anlık olarak takip edilecek

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından temin edilecek, okul içinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında bulundurulan maske atık kutularının günlük olarak boşaltılması sağlanacak. bakanlık bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık olarak takip edilecek. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları MEB ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak.

Kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak

Ülke genelinde tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, salgın öncesinde olduğu gibi 6 Eylül (yarın) itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Türkiye genelindeki okul ve kurumlarda Kovid-19 tedbirleri alınarak kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak.

Dersler en fazla 40 dakika

Yüz yüze eğitimler ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek, ders süreleri, sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.