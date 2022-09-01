Milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar bu hafta mı açılıyor? Peki, okullar 5 Eylül’de mi 12 Eylül’de mi açılacak?

Okullar bu hafta mı açılacak? İlkokullar ortaokullar liseler ne zaman açılacak?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Ancak anasınıfı ve 1.sınıflar uyum haftası için 5 Eylül’de ders başı yapacak. Uyum haftasına katılım zorunlu değil. Eğitimciler zorunluluk olmamasına rağmen öğrencilerin uyum haftasına katılmasını öneriyor.

Bu arada birinci ara tatil 14-18 Kasım tarihlerinde ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihlerinde yapılacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yapılacak. Gelecek yıl okullar 16 Haziran 2023'te tatil olacak.