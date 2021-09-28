Okullar birinci dönem ne zaman tatil olacak? Ara tatil ne zaman 2021?

Birinci ara tatil ne zaman? Uzun bir sürenin ardından okullar kapılarını milyonlarca öğrenciye açtı. 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime geçildi. Yüz yüze eğitim mazeretli öğrenciler haricinde zorunlu. Milli Eğitim Bakanı Özer, sadece mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayacak öğrenciler için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edileceğini belirtti.

Ara tatil ne zaman okullar ne zaman kapanacak 2021 2022?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

15 tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak ne zaman bitecek? Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatil ne zaman 2021 2022?

İkinci ara tatil ne zaman başlayacak ne zaman bitecek, okullar ne zaman kapanacak, yaz talili ne zaman? 2021 2022 iİkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.