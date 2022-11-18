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Eğitim Okullar ayın kaçında açılacak? Bu hafta okul var mı?
Eğitim

Okullar ayın kaçında açılacak? Bu hafta okul var mı?

Milyonlarca öğrenci ara tatilin keyfini çıkartırken okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, ara tatil ne zaman sona erecek?

Yeniakit Publisher
2022-11-18 14:40:00 -
Okullar ayın kaçında açılacak? Bu hafta okul var mı?

2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14 Kasım’da başladı. Okulların açılacağı tarih ise merak edilmeye başlandı. Peki, okullar ayın kaçında açılacak?

Okullar ayın kaçında açılacak? Bu hafta okul var mı?

Ara tatil 14 Kasım’da başladı. Tatilin son günü ise 18 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Milyonlarca öğrenci hafta sonu tatilinin ardından 21 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.

Tatil dönüşü öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu ise 'Sömestr tatili' olacaktır. Yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. Tatil karnelerin 20 Ocak Cuma günü dağıtılmasıyla başlayıp hafta sonu tatilinin ardından 6 Şubat Pazartesi günü sona erecek.

Bir diğer ara tatil ise nisan ayına denk gelecek. İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ise 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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