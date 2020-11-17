Açılmayan sınıflar ne zaman açılır? | Koronavirüs yalnızca sağlık alanını değil ekonomiden eğitime pek çok alanı olumsuz etkiledi. Aşı ve ilaç çalışmaları devam etse de tüm dünyada ikinci dalga korkusu yaşanıyor. Ülkemizde de vakalar bir hayli arttı. Bilim Kurulu 16 Kasım Pazartesi günü önemli bir toplantı yaptı ve tavsiye kararları aldı. Peki, okullar açılmayacak mı?

Okullar açılmayacak mı? | Uzaktan eğitim devam mı edecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vakaların artış gösterdiğini ve önemli tavsiye kararları aldıklarını belirtti. Koca, “Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaların ardından gözler kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı’nın 17 Kasım Salı günü yapılması bekleniyor. Kabine toplantısının ana gündem maddesinin koronavirüs salgını ve alınacak kararlar olacağı tahmin ediliyor.