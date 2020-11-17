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Gündem Okullar açılmayacak mı? | Uzaktan eğitim devam mı edecek?
Gündem

Okullar açılmayacak mı? | Uzaktan eğitim devam mı edecek?

Okullar son durum | Koronavirüs salgını sebebiyle 31 Ağustos’ta 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’de kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar okullarına döndü. 6.,7.,10. ve 11 sınıflar ise yüz yüze eğitime henüz başlamadı. 23 Kasım’dan itibaren açılmayan sınıflarla ilgili gelişmelerin yaşanması beklenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları ‘Acaba okullar açılmayacak mı?’ sorusunu gündeme getirdi. Peki, ara tatil uzayacak mı? | Yüz yüze eğitim iptal mi? | Okullar açılmayacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-17 08:55:00 -
Okullar açılmayacak mı? | Uzaktan eğitim devam mı edecek?

Açılmayan sınıflar ne zaman açılır? | Koronavirüs yalnızca sağlık alanını değil ekonomiden eğitime pek çok alanı olumsuz etkiledi. Aşı ve ilaç çalışmaları devam etse de tüm dünyada ikinci dalga korkusu yaşanıyor. Ülkemizde de vakalar bir hayli arttı. Bilim Kurulu 16 Kasım Pazartesi günü önemli bir toplantı yaptı ve tavsiye kararları aldı. Peki, okullar açılmayacak mı?

Okullar açılmayacak mı? | Uzaktan eğitim devam mı edecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vakaların artış gösterdiğini ve önemli tavsiye kararları aldıklarını belirtti. Koca, “Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaların ardından gözler kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı’nın 17 Kasım Salı günü yapılması bekleniyor. Kabine toplantısının ana gündem maddesinin koronavirüs salgını ve alınacak kararlar olacağı tahmin ediliyor.

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