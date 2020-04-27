Koronavirüs salgını ekonomiden, eğitime pek çok alanı etkiledi. Okulların tatil olmasının bir hafta sonra uzaktan eğitim sistemine geçildi. Son yapılan açıklamada 30 Nisan’a kadar sürecin devam edeceği belirtildi. Ancak veliler ve öğrenciler okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Okullar açılmayacak mı? | Bu sene okullar yok mu?

Bilim insanları tedbirlerin bir anda kaldırılmaması gerektiğini belirtiyor. Bu nedenle vatandaşlar okulların mayıs ayında açılıp açılmayacağını merak ediyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gerçekleşecek. Toplantıda okulların ne zaman açılacağına yönelik bir kararın da çıkması bekleniyor.