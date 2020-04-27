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Eğitim

Okullar açılmayacak mı? | Bu sene okullar yok mu?

Okullar 4 Mayıs’ta açılacak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle okullar 23 Mart’tan bu yana uzaktan eğitim veriyor. İlk açıklamada 30 Mart’a kadar uzaktan eğitimin süreceği belirtilmişti. Ancak salgının durumu süreci uzattı. 30 Nisan’a kadar uzaktan eğitimin süreceği ifade edildi. Ancak tedbirlerin aynı şekilde uygulanması nedeniyle vatandaşlar “Okullar açılacak mı?” , “Okullar ne zaman açılacak?” , “Bu sene okullar açılır mı?” , “Okullar mayıs ayında açılır mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

2020-04-27 01:04:00 -
Okullar açılmayacak mı? | Bu sene okullar yok mu?

Koronavirüs salgını ekonomiden, eğitime pek çok alanı etkiledi. Okulların tatil olmasının bir hafta sonra uzaktan eğitim sistemine geçildi. Son yapılan açıklamada 30 Nisan’a kadar sürecin devam edeceği belirtildi. Ancak veliler ve öğrenciler okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Okullar açılmayacak mı? | Bu sene okullar yok mu?

Bilim insanları tedbirlerin bir anda kaldırılmaması gerektiğini belirtiyor. Bu nedenle vatandaşlar okulların mayıs ayında açılıp açılmayacağını merak ediyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gerçekleşecek. Toplantıda okulların ne zaman açılacağına yönelik bir kararın da çıkması bekleniyor.

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