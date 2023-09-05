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Sağlık Okullar açılıyor! Aman dikkat
Sağlık

Okullar açılıyor! Aman dikkat

Yeniakit Publisher
2023-09-05 12:27:00 -
Okullar açılıyor! Aman dikkat

Dr. Şüküfe Şirinova, okulların açıldığı dönemdeki sağlık riskleri hakkındaki açıklamalarda bulundu.

Saygı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Şirinova, okulların açılmasıyla birlikte mevsim değişikliğinin ve hava şartlarının etkisiyle çocukların yeni mevsime adapte olmalarının zorlaşabileceğini belirtti. Bu dönemde çocukların okulda koşup oynarken terleme ve üşümeleri gibi faktörlerle beraber, sınıfların yeterince havalandırılmaması ve iç mekânlarda toz ve mikropların artmasına neden olabileceğine dikkat çekti. Okulların açılmasıyla birlikte çocuklardaki bulaşıcı hastalık riski artabilir. Okullar, birçok çocuğun bir araya geldiği ve yakın temas halinde bulunduğu yerlerdir, bu da hastalıkların yayılma potansiyelini artırabilir. Özellikle grip, soğuk algınlığı ve kış aylarında daha sık görülen diğer bulaşıcı hastalıklar okul ortamlarında daha hızlı yayılabilir diye açıklamalarına devam etti. Çocukların her gün bir arada yaşadığı okul ortamlarında hastalıkların görülme oranının artabileceğine de dikkat çekti. Bu durumu öngörmek ve hastalıkları kontrol altında tutmak için kişisel hijyenin ve önlemlerin alınmasının önemini vurguladı. Bu önlemler arasında el temizliği, tuvalet hijyeni, sağlıklı beslenme ve açıkta satılan gıdalardan kaçınma, kapalı alanların havalandırılması, hasta çocukların okula gönderilmemesi, uzman önerisi ile grip aşısı yaptırılması, çocukların düzenli egzersiz yapması yer alabilir dedi. Çocuk sağlığı ve hastalıkları Uzmanı Şirinova, mümkünse okula başlamadan çocuklar genel bir tıbbi muayeneden geçirilmeli, hekim tarafından ihtiyaç görülen tahlil ve tetkikler yapılmalı dedi.

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