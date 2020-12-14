Okulların yüz yüze eğitimle ne zaman açılacağı son dakika değerlendirmeler ile takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında aşamalı şekilde başlatılan yüz yüze eğitimin ardından öğrenciler yeniden online eğitim sürecine dahil oldu.

Okullar 4 Ocak'ta açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimin 4 Ocak Pazartesi günü başlayacağını bildirmişti. TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Selçuk, Çocuklarımızın yüz yüze eğitimle daha fazla avantajlar elde edebilmesi için de köy okullarını ve benzeri durumdaki okulların 5 gün açılması konusunda hususi kararlar almıştık. Bu kararlara uygun zamanlarda tekrar devam edeceğiz." bilgisini verdi.

TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Selçuk, değerlendirmelerde bulundu.

Tüm konuların salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacağını ifade eden Selçuk, "Burada bizim için esas olan yüz yüze eğitim olduğunu ve bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını beklediğimizi ifade etmek isterim. Çocuklarımızın yüz yüze eğitimle daha fazla avantajlar elde edebilmesi için de köy okullarını ve benzeri durumdaki okulların 5 gün açılması konusunda hususi kararlar almıştık. Bu kararlara uygun zamanlarda tekrar devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde NTV canlı yayınında, gündeme dair açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Okullarda yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021'den itibaren geçilip geçilemeyeceğine yönelik soru üzerine Selçuk, bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürekli temas halinde olduklarını vurguladı.

Aynı zamanda oluşturulan yazılımla ana sınıfından lise sona kadar her bir öğrenciyi, öğretmenleri günlük olarak takip edebildiklerini anlatan Selçuk, şunları söyledi:

"Önümüzdeki hafta kabine toplantısında bu tekrar değerlendirmeye alınacak. Bütün veriler, ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla paylaşılacak. Daha sonra kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yeni değerlendirmeler yapılacak. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakmak gerekliliği doğuruyor. Yani veriye bakacağız ondan sonra herhangi bir karar almak söz konusu."