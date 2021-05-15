Okulların ne zaman açılacağı veli ve öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Okullar ne zaman açılacak, okullar 17 Mayıs'ta yüz yüze açılacak mı? MEB'den okullarda uzaktan eğitim açıklaması...

Okullar 17 Mayıs'ta yüz yüze açılacak mı?

17 Mayıs sonrası normalleşme planları ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl okulların uzaktan eğitim ile tamamlanacağını duyurdu. Bayram sonrası 17 Mayıs itibariyle okullarda uzaktan eğitim devam edecek.