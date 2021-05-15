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Eğitim Okullar 17 Mayıs'ta yüz yüze açılacak mı?
Eğitim

Okullar 17 Mayıs'ta yüz yüze açılacak mı?

Okullar açılacak mı? 17 Mayıs'tan sonra okullarda yüz yüze eğitim başlayacak mı? Milyonlarca öğrenci bu sorunun yanıtını merak ediyordu. Yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-15 19:40:00 -
Okullar 17 Mayıs'ta yüz yüze açılacak mı?

Okulların ne zaman açılacağı veli ve öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Okullar ne zaman açılacak, okullar 17 Mayıs'ta yüz yüze açılacak mı? MEB'den okullarda uzaktan eğitim açıklaması...

Okullar 17 Mayıs'ta yüz yüze açılacak mı?

17 Mayıs sonrası normalleşme planları ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl okulların uzaktan eğitim ile tamamlanacağını duyurdu. Bayram sonrası 17 Mayıs itibariyle okullarda uzaktan eğitim devam edecek.

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