29 Nisan’da başlayan tam kapanma 17 Mayıs’ta sona erecek. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Pazartesi günü okullar açılacak mı?

Okullar 17 Mayıs'ta açılacak mı? Okulla ne zaman açılacak?

Aylarca süren uzaktan eğitimin ardından yüz yüze eğitim için 15 Şubat ve 2 Mart’ta adımlar atıldı. Kısmi ve tam kapanma süreçlerinde ise yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs’tan itibaren kontrollü normalleşmenin yaşanacağını ifade etti. Normalleşme takvimi önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Gelen haberlere göre ise 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle tamamlanacak. Yüz yüze eğitimin 2021-2021 eğitim öğretim yılıyla başlayacağı ileri sürülüyor.