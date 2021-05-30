Koronavirüs salgınının en çok etkilediği alanlardan biri de eğitim oldu. Milyonlarca öğrenci bu yıl hiç yüz yüze eğitime başlayamadı. Bazı sınıflarda ise yüz yüze eğitim ara ara da olsa gerçekleşebildi. Tam kapanmanın ardından anaokulları, 8.ve 12.sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. Peki, 1 Haziran’da hangi sınıflar açılacak?

Okullar 1 Haziran'da açılacak mı? 1 Haziran'da kaçıncı sınıflar açılacak?

Milyonlar 1 Haziran’da yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan tam kapanmanın ardından yapılan açıklamada anaokulu, 8. ve 12.sınıfların yüz yüze eğitime geçeceğini duyurmuştu. 1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak. Henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.