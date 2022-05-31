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Yerel Okuldaki hırsızlara suçüstü
Yerel

Okuldaki hırsızlara suçüstü

Adana’da bir ortaokula giren 2 şüpheli, okul içerisindeki demir korkulukları söküp götürdüğü sırada polis tarafından suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 06:59:00 - 2022-05-31 07:02:13
Okuldaki hırsızlara suçüstü

Olay, Yüreğir İlçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 2 şüpheli bisiklet ile okula geldi. Şüpheliler yanlarında getirdikleri tornavidalar ile okulun demir korkulukları sökmeye başladı. Bu sırada okul içerisinde ses duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Şüpheliler söktükleri korkulukları götürdüğü esnada polisi görüp kaçmaya başladı. Şüpheliler çaldıkları korkulukları yere atıp kaçmaya devam etti. Okul duvarından atlamaya çalıştıkları sırada Yüreğir Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

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