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Okulda patlama sesi polisi alarma geçirdi

Adana'da bir ilkokulda patlama olduğu ve yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kilitlerini kırarak girdikleri binada yaptıkları çalışmada patlamanın elektrik panosundan kaynaklandığını tespit etti

03 Mayıs 2019 Cuma 06:40
Okulda patlama sesi polisi alarma geçirdi

Adana'da bir ilkokulda patlama sonrası yangın çıktığı ihbarı polisi ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde Şengül Kenan Şenbayrak İlkokulu'nda patlama olduğu ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Okula kapı kilitlerini kırarak giren ekipler, binadan yoğun duman yükseldiğini fark edince gaz maskesi ve oksijen tüpü takarak dumanın geldiği zemin kata indi. AA'nın haberine göre; bu sırada terör saldırısı olabileceği ihtimali üzerine, okula zırhlı araçlarla özel harekat ve terörle mücadele ekipleri sevk dildi.

Zemin kattaki odanın camlarını kırarak dumanı tahliye eden ekipler, yaptıkları incelemede patlamanın elektrik panosundan kaynaklandığını tespit etti.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 06:40
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