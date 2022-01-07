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Yerel Okulda deney sırasında kaza! 9 öğrenci hastanelik oldu
Yerel

Okulda deney sırasında kaza! 9 öğrenci hastanelik oldu

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, okulda deney yaptıkları sırada kimyasal gazdan etkilenen 9 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 09:19:00 -
Okulda deney sırasında kaza! 9 öğrenci hastanelik oldu

Olay, Palas Mahallesi'ndeki Palas İlkokulu'nda meydana geldi. Fen bilgisi dersinde deney yapan öğrenciler, tüpün düşmesi sonucu yayılan kimyasal gazdan etkilendi. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gazdan etkilenen 9 öğrenciyi tedbir amaçlı Sarıoğlan Devlet Hastanesine kaldırdı. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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