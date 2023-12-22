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Yerel Okulda dehşet! 15 yaşındaki öğrenci öğretmenini bıçakladı
Yerel

Okulda dehşet! 15 yaşındaki öğrenci öğretmenini bıçakladı

Yeniakit Publisher
2023-12-22 20:37:00 -
Okulda dehşet! 15 yaşındaki öğrenci öğretmenini bıçakladı

Afyonkarahisar'da 15 yaşındaki lise öğrencisi, kendisini sınıfta yok yazdığı iddiasıyla öğretmenini bıçaklayarak ağır yaraladı.

İddiaya göre, Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci İ.D. (15), derste din kültürü öğretmeni M.K. (45) ile yoklama nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın ardından İ.D., öğretmeni M.K.'yi sırtından bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan öğretmenin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alındı

Polis ekiplerince gözaltına alınan İ.D. emniyete götürüldü.

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