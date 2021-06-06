Koronavirüs salgını sağlık, ekonomi ve eğitim alanlarını ciddi şekilde etkiledi. Salgında bulaş zincirinin kırılması için okullar uzun süredir kapalı durumda. Şubat ve mart aylarında yüz yüze eğitime ilişkin adımlar atılmış ancak artan vakalarla tam kapanmayla yeniden uzaktan eğitim başlamıştı. Tam kapanmanın ardından anaokulları, 8 ve 12.sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. 1 Haziran’da ise ilkokullar yüz yüze eğitime geçti. Peki, okula gitmek zorunlu mu?

Okula gitmek zorunlu mu? Okula gitmeyen sınıfta kalır mı?

Kademeli normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran’da ilkokullarda yüz yüze eğitim başladı. 7 Haziran’da ise ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitim başlayacak. Öğrenciler ve veliler okula gitmenin zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir” denildi.