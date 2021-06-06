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Eğitim Okula gitmek zorunlu mu? Okula gitmeyen sınıfta kalır mı?
Eğitim

Okula gitmek zorunlu mu? Okula gitmeyen sınıfta kalır mı?

Yüz yüze eğitime katılmayan sınıfta kalır mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 2020-2021 eğitim öğretim yılının büyük bölümü uzaktan eğitimle geçti. 1 Haziran’da ilkokullar yüz yüze eğitime başladı. 7 Haziran’da ise ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitim başlayacak. Peki, okula gitmek zorunlu mu? Okula gitmeyen sınıfta kalır mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-06 18:53:00 -
Okula gitmek zorunlu mu? Okula gitmeyen sınıfta kalır mı?

Koronavirüs salgını sağlık, ekonomi ve eğitim alanlarını ciddi şekilde etkiledi. Salgında bulaş zincirinin kırılması için okullar uzun süredir kapalı durumda. Şubat ve mart aylarında yüz yüze eğitime ilişkin adımlar atılmış ancak artan vakalarla tam kapanmayla yeniden uzaktan eğitim başlamıştı. Tam kapanmanın ardından anaokulları, 8 ve 12.sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. 1 Haziran’da ise ilkokullar yüz yüze eğitime geçti. Peki, okula gitmek zorunlu mu?

Okula gitmek zorunlu mu? Okula gitmeyen sınıfta kalır mı?

Kademeli normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran’da ilkokullarda yüz yüze eğitim başladı. 7 Haziran’da ise ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitim başlayacak. Öğrenciler ve veliler okula gitmenin zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir” denildi.

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