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Teknoloji Okula dönüş Tivibu ile başlıyor
Teknoloji

Okula dönüş Tivibu ile başlıyor

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, EBA TV’nin ilkokul, ortaokul, lise kanallarını 31 Ağustos’ta yayınlamaya başlıyor. Tivibu Durdur-İzle, Geri Al, Tekrar İzle ve Seç İzle özellikleriyle uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin hayatını kolaylaştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:48:00 -
Okula dönüş Tivibu ile başlıyor

Okula dönüş için geri sayım sürerken, yenilikçi hizmet anlayışıyla Türk Telekom, dijital televizyon platformu Tivibu ile uzaktan eğitimde öğrencilerin yanında yer alıyor. Zengin içeriği ve güçlü altyapısıyla dijital yayıncılığın öncüsü olan Tivibu’nun müşterileri 31 Ağustos’ta başlayacak uzaktan eğitim sürecinde tüm platformlardan EBA TV kanallarına erişim sağlayabilecek.

Varol: “Kaçırılan dersler arşivde”

Türk Telekom TV/OTT İçerik ve Platform Yönetimi Direktörü Ziyad Varol, Tivibu’nun uzaktan eğitimi destekleyen çok güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirterek, “EBA TV yayınlarının akıcı ve kalıcı bir şekilde sunulması için çalışmalarımızı tamamladık. Örneğin, ders anlatımı esnasında Durdur-İzle özelliğini kullanan öğrenciler not alabilecekler veya Geri Al özelliği ile kaçırdıkları kısımları yeniden izleyebilecekler. Tivibu’nun TV rehberinden yedi günlük ders kayıtlarına anında erişim kolaylığının yanı sıra, Tekrar İzle servisinden beş gün süreyle veya Seç İzle/EBA TV klasörlerinden de dönem boyunca ana derslere ulaşılabilecek” dedi.

İlkokul, ortaokul, lise dersleri Tivibu’da

Uzaktan eğitim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak güncel müfredatı takip eden ve ders anlatım videoları yayınlayan EBA TV’nin üç kanalı Tivibu’da yer alıyor. EBA TV’nin ilkokul, ortaokul ve lise kanalları Tivibu’nun hayatı kolaylaştıran özellikleriyle destekleniyor, eğitim hayatına pratik, öğretici ve pekiştirici katkılar sunuluyor. Yayınlanan derslerin kayıtları dönem boyunca arşivlerde Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce gibi ders isimlerinin altında sıralanacak.

Tivibu’nun eğitimde sağladığı kolaylıklarla ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilen videoya buradan ulaşılabilir:

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