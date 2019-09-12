Okula dönüş etkinliklerinin adresi: ‘Malatyapark’

Tatilin bitmesiyle birlikte yeni sezona geçiş yapan anneler ve babalar çocukları için en iyisi ve en hesaplısını bulmak için araştırmalara başlarken çocuklar yaza veda etmenin hüznünü yaşıyor.

Malatyapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 17 Ağustos -15 Eylül tarihleri arasında, her hafta sonu yaza veda edip okula merhaba diyen çocukları motive etmek ve yeni okul sezonuna uyumlarını sağlamak amacıyla birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Okula dönüş döneminde her Cumartesi - Pazar günü saat 15.00’te miniklere eğlenceli anlar yaşatan tiyatro etkinliğinin son gösterisi 14-15 Eylül’de‘Papillon ve Karagöz İş Arıyor’ ile Malatyapark’ta tüm çocuklar ve ailelerini keyifli anlar yaşamaya davet ediyor.

Aileler yazın sıcak günleri devam ederken serin ve ferah bir atmosferde okula dönüş alışverişlerini yaparken çocuklar eğlenceli ve eğitici tiyatro gösterileriyle moral depolayacaklar.