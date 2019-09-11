Okul yanındaki bahçede çıkan yangın korkuttu Adıyaman’da, okul yanında bulunan bahçede meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman’da, okul yanında bulunan bahçede meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı 15 Temmuz İlkokulu yan tarafında bulunan bahçedeki otlar bilinmeyen nedenlerden dolayı yandı. Yaşanılan otluk alandaki yangın kısa sürede bahçedeki ağaçlara da sıçradı. Durum üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri kısa sürede gelerek alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda bahçede bulunan bazı çam ağaçları zarar gördü.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

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