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Dünya Okul yangınında yanarak ölen öğrenci sayısı 29'a yükseldi!
Dünya

Okul yangınında yanarak ölen öğrenci sayısı 29'a yükseldi!

Yeniakit Publisher
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Okul yangınında yanarak ölen öğrenci sayısı 29'a yükseldi!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletinin başkenti Bukavu’da bir evde başlayan yangın, iki okula sıçradı. Yangında hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 29’a yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletinin başkenti Bukavu’da bir evde başlayan yangın, iki okula sıçradı. Yangında hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 29’a yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bukavu'nun Kadutu ilçesine bağlı Cimpunda Mahallesi’nde bir evde başlayan ve Ujamaa ile Furaha ilkokullarına sıçrayan yangında yaşamını yitiren öğrenci sayısı 29'a çıktı.

Yangında, 4’ü ağır 25 öğrenci yaralandı.

Ahşaptan inşa edilen iki okul tamamen yanarken, çevredeki 300’den fazla ev kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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