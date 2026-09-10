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Dünya
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Yeniakit Publisher
Nehirden aldığı çamurla geçimini sağlıyor! Fırat kıyısında geleneksel üretim

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Nehirden aldığı çamurla geçimini sağlıyor! Fırat kıyısında geleneksel üretim

Suriye’nin Deyrizor ilinde yaşayan Hamed Yahya el-Hamed, Fırat Nehri’nden elde ettiği çamurla geleneksel çömlekler yapıyor...

#1
Foto - Nehirden aldığı çamurla geçimini sağlıyor! Fırat kıyısında geleneksel üretim

Deyrizor’da yaşayan Hamed Yahya el-Hamed, Fırat Nehri kıyısından topladığı çamuru işleyerek geçimini geleneksel çömlekçilikle sürdürüyor.

#2
Foto - Nehirden aldığı çamurla geçimini sağlıyor! Fırat kıyısında geleneksel üretim

El-Hamed, hazırladığı çamura şekil verdikten sonra ürünleri pişirerek kullanıma hazır hale getiriyor.

#3
Foto - Nehirden aldığı çamurla geçimini sağlıyor! Fırat kıyısında geleneksel üretim

Geleneksel yöntemleri kullanan El-Hamed, nehirden aldığı çamuru önce işliyor, ardından farklı formlarda çömleklere dönüştürüyor.

#4
Foto - Nehirden aldığı çamurla geçimini sağlıyor! Fırat kıyısında geleneksel üretim

Pişirme aşamasından geçen ürünler, günlük kullanım için hazır hale getiriliyor.

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