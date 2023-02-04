Okul tatili uzayabilir! Peş peşe kritik açıklamalar

İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışı, pazar günü etkisini artacak.

Pazar günü hava çok soğuk. Sıcaklıklar 0 derecenin altında hissedilecek.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde beklenen kar yağışına ilişkin açıklamalar yaptı.

''OKUL TATİLİ UZAYABİLİR''

Bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'un genelinde etkili olacak kar yağışının, pazar ve pazartesi günü süreceğini söyleyen Çalışkan, ''Salı günü de devam edebilir. Bu sebeple okul tatili uzayabilir'' diyerek uyarıda bulundu.

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT!

Marmara'da İstanbul, Ege'de de İzmir dahil olmak üzere şiddetli rüzgarların, kar yağışını tipiye çevireceğine yönelik uyarı da bulunan Çalışkan, olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Ülkenin hemen hemen 4'te 3'ünü kaplayacak beyaz örtü, Ege'ye de gelecek.

Çalışkan, ''Pazar günü İzmir, Manisa, Isparta'ya da kar yağacak. Bu yağışlar Antalya'ya kadar inecek'' dedi ve Ankara'nın da pazar günü yoğun kar alacağını açıkladı.

7 gün yurt genelinde beklenen hava olaylarına ilişkin bir değerlendirme haritası yayımlayan Meteoroloji de ülkenin büyük bir bölümünü karlı işaretledi.

AKOM'DAN İSTANBUL'A FIRTINA VE KAR UYARISI

AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi.

SİBİRYA KÖKENLİ DAHA SOĞUK BİR HAVA

Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak.

Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.