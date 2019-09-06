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Okul servis araçlarına Turkcell’den akıllı çözümler

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Turkcell’in İçişleri Bakanlığı’nın okul servis araçlarına yönelik yeni talimatına uygun olarak sunduğu araç içi kamera kampanyasıyla öğrenci ve şoför güvenliği için önlemler alınabiliyor.

06 Eylül 2019 Cuma 12:42
Okul servis araçlarına Turkcell’den akıllı çözümler

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Turkcell’in İçişleri Bakanlığı’nın okul servis araçlarına yönelik yeni talimatına uygun olarak sunduğu araç içi kamera kampanyasıyla öğrenci ve şoför güvenliği için önlemler alınabiliyor. Bunun yanı sıra okul servis şirketleri rahat takip kampanyasıyla da araçların konumuna ve kullanım özelliklerine ulaşabiliyor.



Turkcell, şirketlere ve kurumlara uçtan uca dijital çözümler sunuyor. Yeni eğitim öğretim yılının başladığı şu günlerde Turkcell’in araç içi kamera ve rahat takip kampanyaları, öğrencilerin daha güvenli yolculuk etmelerini amaçlayan İçişleri Bakanlığı’nın 2019-2020 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri konulu talimatında yer alan araç içi kamera ve araç takip sistemine ilişkin şartların yerine getirilmesini sağlıyor. Turkcell’in bu teknolojik çözümleri sayesinde okul servis şirketleri; araçlarının konumu, kullanım özellikleri ve araç içi kamera kayıtlarına erişerek güvenli bir trafik ortamı sağlanması için gerekli önlemleri alabiliyor. Böylece hem şoförlerin hem de öğrencilerin güvenliği sağlanarak ebeveynlerin içi rahat ediyor.



Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları kaydetti: "Yeni nesil ürün ve servislerimizle kurumsal müşterilerimizin operasyonel verimliliklerini artırmaya yönelik uçtan uca çözümler sunuyoruz. Dijitalleşmenin hayatımızın her alanını dönüştürmeye ve kolaylaştırmaya başladığı günümüzde, yolculuk deneyimi de farklı bir boyuta taşınıyor. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala dijital yolculuk deneyimini şimdi okul servis araçlarına taşıyoruz. Bu alanda sunduğumuz yenilikçi çözümlerle öğrencilerimiz artık daha güvenli yolculuk yapabilecek. Böylece biz velilerin de içi rahat edecek. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize başarılı bir eğitim ve öğretim yılı diliyoruz".



Yapılan açıklamada; rahat takip kampanyası ile Turkcell, araç takip sistemlerini uygun koşullarla kurumsal müşterilerine sunarken; 36 aya kadar taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sağlıyor. Şirketler araç takip sistemlerini kullanırken aynı zamanda ileri sürüş teknikleri eğitimi, kasko sigortası indirimi gibi avantajları elde edebiliyorlar. Araç içi kamera kampanyası ise İçişleri Bakanlığı’nın trafik tedbirlerine yönelik talimatlarına uygun olarak geriye dönük 30 günlük kayıt ve panik butonu özelliği ile müşterilere sunuluyor. Şirketler 36 aya varan taksit avantajlarıyla bu hizmetin de sahibi oluyor.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:42
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