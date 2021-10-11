Okul öncesi eğitim yaygınlaştırılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak, okul öncesi eğitime erişimi artırmaya çalışıyoruz. Anaokullarını mümkün olduğu kadar şehirlerin farklı bölgelerine kurarak vatandaşların çocuklarını özel eğitim öğrencisiyse özel eğitim anaokuluna, değilse normal anaokuluna göndermeleriyle ilgili imkanlarımızı artırmaya çalışıyoruz” dedi.

Balıkesir’de 235 milyon TL’lik yatırım devam ediyor

Özer, Balıkesir Valiliği Necatibey Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Balıkesir İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda kentteki eğitim yatırımlarını değerlendirdiklerini söyledi. Balıkesir’de bu yıl yaklaşık 235 milyon liralık yatırımın devam ettiğini belirten Özer, “Bunlar, yeni okul yapımları, güçlendirme ve yık-yap kapsamındaki yatırımlar. Değerlendirme toplantısında, acil ihtiyaçlarla ilgili, bu 235 milyonluk yatırıma ilave olarak yeni yatırımlar yapma kararı aldık” diye konuştu. Merkez Altıeylül ilçesinde, bir özel eğitim kampüsü yapacaklarına dikkati çeken Özer, “Bu kampüsün içinde özel eğitim anaokulu, özel eğitim uygulama okulu, 1, 2 ve 3. kademe olacak, özel eğitim meslek okulu olacak. Aynı zamanda özel eğitim öğrencilerini bekleyen velilerin nitelikli zaman geçirmelerine fırsat verecek, Halk Eğitimden kurs alabilmelerine imkan verecek mekanların olduğu çok donanımlı bir kampüs olacak. Balıkesir’de özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı 3 bilim sanat merkezi var. Merkezde bir taneye daha ihtiyaç var, bir de Edremit’te ihtiyaç var. Dolayısıyla 2 tane daha yeni bilim sanat merkezi kuracağız. Balıkesir’deki bilim sanat merkezini 3’ten 5’e çıkartmış olacağız” dedi. Balıkesir’in merkezine yeni bir fen lisesi binası yapacaklarına da dikkat çeken Özer, şöyle devam etti: “O fen lisemizi artık merkeze taşıyacağız. Altıeylül ilçemizde yeni bir fen lisesi daha yapacağız. Balıkesir’deki fen lisesi sayısını, 2’ye çıkarmış olacağız. Altıeylül’de yeni bina yapmayacağız, sadece fen lisesi açılmasına izin vereceğiz.”

Aşılamada ilkokul sınıf öğretmenleri önde

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıkesir Valiliği ziyaretinde yaptığı açıklamada da ilkokuldaki sınıf öğretmenlerinin aşılanma oranının diğer öğretmenlere göre oldukça yüksek olduğunu ifade ederek, “Sınıf öğretmenlerimizin birinci doz aşı oranı yüzde 98’e, ikinci doz aşı olma oranı ise yüzde 89’a ulaştı. Geçen hafta itibarıyla 71 bin 320 okulumuzun sadece iki tanesinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bugün itibarıyla 71 bin 320 okulumuzdan yüz yüze eğitime ara veren okulumuz bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.