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Okul müdürünün odasından çıkanlar şoke etti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince bir okulda yapılan aramada, üzerinde öğrenci isimleri ve karşılarında meblağların yazılı olduğu A4 kağıtları ve üzerinde bağış ibaresi bulunan kağıda sarılı toplam bin 500 TL bulundu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:17
Okul müdürünün odasından çıkanlar şoke etti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince bir okulda yapılan aramada, üzerinde öğrenci isimleri ve karşılarında meblağların yazılı olduğu A4 kağıtları ve üzerinde bağış ibaresi bulunan kağıda sarılı toplam bin 500 TL bulundu. Olaya ilişkin okul müdürü ve bir memur gözaltına alındı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nce yürütülmekte olan bağış adı altında rüşvet soruşturması kapsamında bir okulun müdürü H.T.’nin makam odasında ve okulda memur olarak çalışan N.E.’nin odasında arama yapıldı.



Aramalarda bin 500 TL para bulundu


Yapılan aramada çok sayıda üzerinde öğrenci isimleri ve karşılarında meblağların yazılı olduğu A4 kağıtları ve üzerinde bağış ibaresi bulunan küçük kağıda sarılı vaziyette toplam bin 500 TL tutarında para bulunarak el konuldu. Bunun üzerine okul müdürü H.T. ve okulda memur olan N.E. gözaltına alındı.


Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:17
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