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Yaşam Okul müdürü ve oğlu otobüste yaşlı çifti darp etti! İşte o korkunç görüntüler
Yaşam

Okul müdürü ve oğlu otobüste yaşlı çifti darp etti! İşte o korkunç görüntüler

Yeniakit Publisher
2024-02-28 20:02:00 -

Mersin'de bir okul müdürü ve oğlunun, otobüste tartıştığı yaşlı çifti darp ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Olayın şüphelilerinden biri olan okul müdürü tutuklandı.

Olay, 15 Aralık 2023'te merkez Toroslar ilçesinde Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste meydana geldi. İddiaya göre, bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İ.T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken R.P. (77) ve eşi H.P. ile (71) tartıştı. Tartışma sırasında önce A.O.T. ardından da babası yaşlı çifte saldırdı. Kendine hakim olamayan okul müdürü yaşlı adamın tepesine çıkıp darp etti. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüleri yeni ortaya çıkan olayın şüphelilerinden baba ile oğlunun aynı tarihte polis tarafından gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından İ.T.'nin tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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