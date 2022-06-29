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Eğitim Okul kayıtları ne zaman başlayacak? 1.sınıf anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak?
Eğitim

Okul kayıtları ne zaman başlayacak? 1.sınıf anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak?

1.sınıf kayıtları başladı mı? 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Veliler ise yeni dönem öncesi okul kayıtlarının ne zaman alınacağını araştırmaya başladı. Peki, okul kayıtları ne zaman başlayacak? 1.sınıf kayıtları ne zaman ayın kaçında başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-06-29 14:39:00 -
Okul kayıtları ne zaman başlayacak? 1.sınıf anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak?

1.sınıf kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Anasınıfı, 1.sınıf ve ortaokula başlayacak olan öğrencilerin aileleri ‘Okul kayıtları ne zaman başlayacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, okul kayıtları ne zaman başlar?

Okul kayıtları ne zaman başlayacak? 1.sınıf anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak?

Öğrencilerin hangi okula başlayacağının bilgisi e-Okul üzerinden açıklanacak. E-Kayıt sorgulama sayfasının 1 Temmuz’da açılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada okul kayıtlarının 1 Temmuz’da başlayacağını duyurmuştu. Veliler çocuklarının kayıt hakkı elde ettiği okula vesikalık fotoğraf ve fatura (Elektrik, su ya da doğalgaz) ile gidip kayıt işlemini gerçekleştirebilecek.

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