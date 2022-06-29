1.sınıf kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Anasınıfı, 1.sınıf ve ortaokula başlayacak olan öğrencilerin aileleri ‘Okul kayıtları ne zaman başlayacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, okul kayıtları ne zaman başlar?

Okul kayıtları ne zaman başlayacak? 1.sınıf anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak?

Öğrencilerin hangi okula başlayacağının bilgisi e-Okul üzerinden açıklanacak. E-Kayıt sorgulama sayfasının 1 Temmuz’da açılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada okul kayıtlarının 1 Temmuz’da başlayacağını duyurmuştu. Veliler çocuklarının kayıt hakkı elde ettiği okula vesikalık fotoğraf ve fatura (Elektrik, su ya da doğalgaz) ile gidip kayıt işlemini gerçekleştirebilecek.