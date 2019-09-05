Okul güvenliği için bir araya geldiler
2020 eğitim öğretim yılı öncesinde ilgililerle okul güvenliği toplantısı yaptı.05 Eylül 2019 Perşembe 17:01
2020 eğitim öğretim yılı öncesinde ilgililerle okul güvenliği toplantısı yaptı.
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği toplantısı Vali Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında, Düzce KYK Konferans Salonunda, okul müdürleri, muhtarlar ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Vali Zülkif Dağlı, gerek okullarda gerekse taşımacılıkta güvenliğin üst düzeyde sürdürülebilir şekilde sağlanması talimatını verdi.
YORUM YAZ