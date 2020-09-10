Okul bitene kadar aynı koltukta oturacaklar

Öztürk, "Bir öğrenci eylül ayında hangi koltukta oturmaya başlarsa haziran ayında aynı koltuk numarasında oturmaya devam edecek. Araçlarımızda, çocukların arabaya bindiği zaman ellerini dezenfekte etmeleri için dezenfektanlar olacak. 'Maskesiz binilmez' yazıları zaten mevcut. Görevlilerimiz araca binmeden maske kontrolü yapacak. Koronavirüsle ilgili belirlenen 14 kuralı da bütün arabalara koyacağız" dedi. Servislere, kapasitesinin yarısı kadar öğrenci alınacak diye bir kuralın olmadığı bilgisini de veren Öztürk ekonomik destek paketinden yararlanmak istediklerini, 6 aydır çalışmayan araçlarına muayene ve trafik sigortası yaptırdıklarını hatırlattı.