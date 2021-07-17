Okuduğunu anlamayan Fatih Altaylı zekası! Sabaha bırakmayın şimdi gülün

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İçişleri Bakanlığı, cep telefonları kullanıcılarına trafik kurallarına uyulması yönünde önemli bir mesaj yolladı. Mesajda, her nede sebeple olursa olsun direksiyon başında telefon kullanımının can kayıplarına neden olacağına dikkat çekmek için, “Araç kullanıyorsanız bu mesajı okumayınız” ifadesi kullanıldı.

HaberTürk’te yıllardır köşe karalayan 28 Şubatçı Fatih Altaylı, İçişleri Bakanlığı’nın bu mesajını tersten anladı. Mesajın otomobil kullananlara gönderildiğini zanneden Altaylı, tepkilere neden olan bir yazı kaleme aldı.

Zeka seviyesini gözler önüne seren Altaylı, “Güler misin, sabaha mı bırakırsın!” başlıklı yazısında, “Dün otomobille yoldayım. Telefonuma bir mesaj geliyor. Pek ender mesaj geldiği için önemli olabilir diye telefonumu elime alıyorum. Yüzümde maske olduğu için mecburen bir elle direksiyonu tutup, diğer elimle zar zor şifremi yazarak ekranı açıyorum. Ekranda şöyle bir yazı beliriyor: Araç kullanıyorsanız bu mesajı okumayın." Yollayan İçişleri Bakanlığı imiş. Bu mesajı yollayan zekaya gülüyorum.” ifadelerine yer verdi.

Altaylı’nın araç sürerken kuralları çiğneyerek mesaja baktığı halde bakanlıkla dalga geçmeye çalışması ayrıca tepki çekti.