  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Başkentte DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var
Eğitim-Bir-Sen tarafından "Anne Yüreği Kazanacak" temalı yarışmada ödüller sahiplerini buldu
Hazımsızlığa tokat gibi cevap: Böyle bir zorunluluğumuz yok
Barış görüşmeleri için Katar’da yeniden masaya oturdular!
Gündem Okuduğunu anlamayan Fatih Altaylı zekası! Sabaha bırakmayın şimdi gülün
Gündem

Okuduğunu anlamayan Fatih Altaylı zekası! Sabaha bırakmayın şimdi gülün

İçişleri Bakanlığı’nın trafik kurallarına uyulmasını tembihlediği mesajını tersten anlayan Fatih Altaylı, “Bu kadar da olmaz” dedirten bir yazı kaleme aldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 15:06:00 -
Okuduğunu anlamayan Fatih Altaylı zekası! Sabaha bırakmayın şimdi gülün

 yeniakit.com.tr 

İçişleri Bakanlığı, cep telefonları kullanıcılarına trafik kurallarına uyulması yönünde önemli bir mesaj yolladı. Mesajda, her nede sebeple olursa olsun direksiyon başında telefon kullanımının can kayıplarına neden olacağına dikkat çekmek için, “Araç kullanıyorsanız bu mesajı okumayınız” ifadesi kullanıldı.

HaberTürk’te yıllardır köşe karalayan 28 Şubatçı Fatih Altaylı, İçişleri Bakanlığı’nın bu mesajını tersten anladı. Mesajın otomobil kullananlara gönderildiğini zanneden Altaylı, tepkilere neden olan bir yazı kaleme aldı.

Zeka seviyesini gözler önüne seren Altaylı, “Güler misin, sabaha mı bırakırsın!” başlıklı yazısında, “Dün otomobille yoldayım. Telefonuma bir mesaj geliyor. Pek ender mesaj geldiği için önemli olabilir diye telefonumu elime alıyorum. Yüzümde maske olduğu için mecburen bir elle direksiyonu tutup, diğer elimle zar zor şifremi yazarak ekranı açıyorum. Ekranda şöyle bir yazı beliriyor: Araç kullanıyorsanız bu mesajı okumayın." Yollayan İçişleri Bakanlığı imiş. Bu mesajı yollayan zekaya gülüyorum.” ifadelerine yer verdi.

Altaylı’nın araç sürerken kuralları çiğneyerek mesaja baktığı halde bakanlıkla dalga geçmeye çalışması ayrıca tepki çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay