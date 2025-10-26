  • İSTANBUL
Gündem Oktay Saral’dan idam çağrısı! ‘Bu tarz insanlara hayat hakkı tanınmamalı’
Oktay Saral’dan idam çağrısı! ‘Bu tarz insanlara hayat hakkı tanınmamalı’

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

Minguzzi cinayeti davası hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, “Bu tarz insanlara hayat hakkı tanımamalıyız. Bunları yaşatmayacaksın öldüreceksin ki devlet yaşayacak, millet yaşayacak” dedi.

İstanbul, Kadıköy’de vahşice katledilen Ahmet Minguzzi’nin katillerine ağırlaştırılmış müebbet + 24 yıl hapis cezası verildi. İki sanık hakkında ise beraat kararı çıktı.

Minguzzi davası hakkında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da açıklama yaptı.

Saral, tv100 canlı yayınında, Talat Atilla’nın sorularını cevapladı.

Adalet damarları tıkalı, hayat akışını sağlayacak şekilde açılması lazım.” tespitinde bulunan Oktay Saral, idamın geri gelmesi çağrısı yaptı.

Saral şunları söyledi:Bu tarz insanlara hayat hakkı tanımamalıyız. Bunları yaşatmayacaksın öldüreceksin ki devlet yaşayacak, millet yaşayacak.

kısasta hayat vardır....kaşarlanmış sapık psikopat her yaştan ve çeteleşmiş caniler aramızda dolaşmasın

.........

Necmittin Kara

Yaşasın İDAM.
