Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi için EDHO isteği!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarının heyecanla bekledikleri Ben Bu Cihana Sığmazam, salı akşamı büyük bir reyting başarısıyla ekran macerasına başladı. Oktay Kaynarca ve Onur Tan imzalı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, tüm reyting gruplarında birinci oldu. Ancak sosyal medyada dizi için Ozan Akbaba isteğinde bulunmaya başladılar. Özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fanları, BBCS'de de Ozan Akbaba'yı görmek istediklerini dile getirdiler. Öte yandan EDHO ile BBCS arasındaki dikkat çeken benzerlikler de sosyal medyada ilgi gördü.

Akşam’a göre; Oktay Kaynarca'nın hem yapımcı hem de başrol sıfatıyla yer aldığı yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Eylül Salı akşamı ekrana merhaba dedi. Ebru Özkan Saban ile Pelin Akil Altan'ın da başrollerde eşlik ettiği BBCS için, sosyal medyada Ozan Akbaba sesleri yükselmeye başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları, Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ozan Akbaba'yı görmek istediklerine dair yorumlarda bulunmaya başladılar.

EDHO'NUN VAZGEÇİLMEZ KARAKTERİ İLYAS ÇAKIRBEYLİ'YDİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli rolünü tam 6 sezon boyunca oynayan ve bu karakteri ile çok sevilen Ozan Akbaba, dizinin en çok sevilen isimleri arasında yer alıyordu. EDHO'da Oktay Kaynarca'nın oynadığı Hızır Çakırbeyli karakteri sonrası ailenin bir diğer reisi olarak kabul edilen İlyas, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde de görülmek isteniyor.

Öte yandan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile Ben Bu Cihana Sığmazam arasındaki karakterlerin sahip oldukları benzerlikler de sosyal medyada oldukça dikkat çekmeye başladı.



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