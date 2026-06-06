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Spor Fenerbahçe'deki seçim öncesi Murat Ülker’den iddialara tepki: Bana ait olmayan laflar taşınıyor
Spor

Fenerbahçe'deki seçim öncesi Murat Ülker’den iddialara tepki: Bana ait olmayan laflar taşınıyor

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'deki seçim öncesi Murat Ülker’den iddialara tepki: Bana ait olmayan laflar taşınıyor

Murat Ülker, Fenerbahçe’de yarın yapılacak başkanlık seçimi öncesi sosyal medyada kendisi hakkında dolaşıma sokulan iddialara "Çok ayıp. Artık Fenerbahçe seçimi bile trolleniyor. Bana ait olmayan laflar taşınıyor." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Fenerbahçe’de yarın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi sosyal medyada dolaşıma giren iddialara iş insanı Murat Ülker’den açıklama geldi.

Başkanlık yarışında Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin karşı karşıya geleceği seçim öncesi, sosyal medyada Ülker’in adaylardan birine destek verdiği yönünde çeşitli paylaşımlar yapıldı.

Bu iddialar üzerine Murat Ülker, kısa ve sert bir açıklamayla söz konusu paylaşımlara tepki gösterdi.

 

“ARTIK FENERBAHÇE SEÇİMİ BİLE TROLLENİYOR”

Kafa Sports'a konuşan Murat Ülker, sosyal medyada kendisine ait olmayan ifadelerin dolaşıma sokulduğunu belirtti.

Ülker açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çok ayıp. Artık Fenerbahçe seçimi bile trolleniyor. Bana ait olmayan laflar taşınıyor. Yapanlar Allah’tan bulsun. Başka sözüm yok!”

SOSYAL MEDYADA İKİ AYRI İDDİA DOLAŞIMA GİRMİŞTİ

Fenerbahçe kongresi öncesi sosyal medya platformlarında Murat Ülker’in başkan adaylarından Hakan Safi’yi desteklediği yönünde paylaşımlar yapıldı.

Bunun yanında Ülker’in eski başkan Aziz Yıldırım’a 80 milyon euro verdiği yönünde de iddialar dolaşıma sokuldu.

Ülker, yaptığı açıklamayla bu iddiaları reddederek, kendisine ait olmayan sözlerin paylaşıldığını belirtti.

 

SEÇİM ÖNCESİ TANSİYON YÜKSELDİ

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde başladı. Kongrede başkanlık için Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarışıyor.

Seçim öncesi hem kongre alanında hem de sosyal medyada tansiyon yükselirken, adaylara destek verdiği iddia edilen isimler üzerinden de çok sayıda paylaşım yapılıyor.

Fenerbahçe’de yeni başkanı belirleyecek oy verme işlemi yarın yapılacak.

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Yorumlar

ali

ingiliz sermayesi malı -- yarın türkiyede 20 yıl sıfır vergi verirler
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