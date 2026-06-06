Uluslararası okurlarla buluştu! Murat Ülker’in yeni kitabı yayımlandı

İş insanı Murat Ülker, beş yıldır her pazar yayımladığı yazılarından seçilen makalelerin İngilizce kitap olarak basıldığını duyurdu. “Mutlu ve Umutluyum” başlığıyla yayımladığı yazısında Ülker, pandemi döneminden bu yana her pazar düzenli olarak yayımladığı yazıların 8 ciltte 295 adede ulaştığını belirtti.

Ülker, bu yazılar arasından seçilen makalelerden oluşan İngilizce ikinci kitabının, uluslararası yayınevi Peter Lang tarafından kısa süre önce yayımlandığını açıkladı.

“8 ciltte 295 adede ulaştı”

Murat Ülker, kişisel blogundaki duyurusunda, beş yıldır sürdürdüğü yazı serisine dikkat çekti.

Ülker, “Pandemiden beri beş yıldır her pazar yayınladığım yazılarım 8 ciltte 295 adede ulaşmış” ifadelerini kullandı.

Bu yazıların iş dünyası, liderlik, dönüşüm, yerel ve küresel perspektifler gibi farklı başlıkları içerdiği belirtilirken, seçilmiş makalelerin İngilizce kitap formatında uluslararası okurla buluştuğu aktarıldı.

İngilizce ikinci kitap: Leadership in Transformation: From Local to Global

Ülker, seçilmiş makalelerinden oluşan İngilizce ikinci kitabının adının “Leadership in Transformation: From Local to Global” (Dönüşümde Liderlik: Yerelden Küresele) kitabı İngilizce’de olduğunu duyurdu.

Kitabın Peter Lang tarafından yayımlandığını belirten Ülker, bu yayının kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti. Ülker’in duyurusunda kitabın yalnızca içeriğiyle değil, kapağıyla da dikkat çektiği belirtildi.

Kitabın kapağı Refik Anadol imzası taşıyor

Murat Ülker, kitabın kapağında dünyaca ünlü sanatçı Refik Anadol’un özel bir çalışmasının yer aldığını açıkladı.

Ülker, “Kitabın bir özelliği de kapağında dünyaca ünlü sanatçımız Refik Anadol’un özel bir çalışması bulunmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Güzel bir tesadüf”

Ülker, paylaşımında Refik Anadol’la ilgili bir başka gelişmeye de değindi. Dünyanın ilk Yapay Zeka Sanatları Müzesi DATALAND’ın Los Angeles şehir merkezinde bu ay açılmasının güzel bir tesadüf olduğunu belirten Ülker, bu gelişmeyi kitabın kapağındaki Refik Anadol çalışmasıyla birlikte andı.

Ülker, “Güzel bir tesadüf sanatçımız Refik Anadol’un, dünyanın ilk Yapay Zekâ Sanatları Müzesi DATALAND’ın Los Angeles şehir merkezinde bu ay açılması oldu” dedi.

Düzenli yazı serisi pandemi döneminde başladı

Murat Ülker’in pandemi döneminde başlattığı düzenli yazı serisi, zaman içinde kapsamlı bir arşive dönüştü.

Her pazar yayımlanan yazılar, Ülker’in iş dünyası, liderlik, dönüşüm, kültür, küresel gelişmeler ve kişisel gözlemlerine ilişkin

değerlendirmelerini içeriyor.

Bu yazıların 8 ciltte toplanması ve seçilmiş makalelerin İngilizce kitap olarak yayımlanması, Ülker’in kişisel yazı üretimini uluslararası okurla buluşturan yeni bir adım oldu.

Ülker’in yeni kitabı, yerelden küresele dönüşüm, liderlik ve iş dünyasına ilişkin seçilmiş makaleleri bir araya getiriyor.