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Aktüel Johnny Depp'in yeni aşkı avukat çıktı! Camille Vasquez kimdir? Johnny Depp davayı kazandı mı?
Aktüel

Johnny Depp'in yeni aşkı avukat çıktı! Camille Vasquez kimdir? Johnny Depp davayı kazandı mı?

Eski eşi Amber Heard ile olaylı boşanması ve ardından bitmek bilmeyen iftira davalarıyla gündemde olan Johnny Depp'in yeni sevgilisi ortaya çıktı. 59 yaşındaki ünlü aktör Johnny Depp'in birkaç aydır avukatıyla sevgili olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 16:23:00 - 2022-09-23 16:54:26
Johnny Depp'in yeni aşkı avukat çıktı! Camille Vasquez kimdir? Johnny Depp davayı kazandı mı?


Bugüne kadar sevgililerini ağırlıklı olarak gösteri dünyasından seçen Depp, bu kez belki de son yıllarda vaktinin büyük bölümünü mahkeme salonlarında geçirdiği için bir hukukçuya gönül verdi.

ABD Magazin basınına göre Johnny Depp'in yeni sevgilisi de bir dönem kendi hukuk ekibinde yer alan avukat Joelle Rich. 37 yaşındaki Rich, geçen yıl Londra'da görülen ve Depp'in kaybettiği iftira davasında aktörün hukuk ekibinde yer alıyordu.

Times’ta yer alan habere göre, Depp, 2 yıl önce Sun gazetesine açtığı davada avukatlığını yapan Joelle Rich (37) ile birlikte. Hatta Rich, Depp’in eski eşi Heard’e açtığı son iftira davasında da tüm duruşmalara katılarak sevgilisine destek olmuş.

Rich’in de evli ve iki çocuk sahibi olduğu ancak boşanma sürecinde olduğu biliniyor.

O DAVAYI KAYBETTİLER
Sun gazetesi, 2018’de Depp’in, Heard’ü dövdüğünü öne süren bir haber yayımlamıştı. Depp kendisi için “karısını döven koca” ifadesini kullanan gazeteye iftira davası açmıştı. Rich, bu davada Depp’in avukatlığını yaptı fakat ünlü aktör bu davayı kaybetti.
Depp’in adı, Heard ile olan davasındaki avukatı Camille Vasquez ile anılsa da bu iddialar taraflarca yalanlanmıştı. Vasquez yaptığı açıklamayla aralarında sadece “avukat-müvekkil” ilişkisi olduğunu vurguladı.

Camille Vasquez Kimdir? 

Camille Vasquez, eski karısı Amber Heard'a karşı açtığı hakaret davasında aktör Johnny Depp'i temsil etmesiyle tanınan Amerikalı bir avukattır.

Doğum tarihi: 6 Temmuz 1984 (38 yıl yaşında), San Francisco, Kaliforniya, ABD
Eğitim: Southwestern Law School (2007–2010), Güney California Üniversitesi (2002–2006)


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