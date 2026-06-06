  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şantajcı Batı'ya ATMACA şamarı! Mustafa Ceylan yazdı Ekrem’e ve Özgür’e isyan etti! ‘Kim daha fazla para verirse CHP’yi alır’ Kilosu 930 liraya kadar çıktı Tavuk kanadı pirzola ile yarışıyor Pentagon harekete geçti: ABD’den İsrail casuslarına karşı kırmızı alarm Fenerbahçe kongresinde gerginlik! Genel kurula kısa süreliğine ara verildi Koyun şunu kapının önüne de akıllansın! Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler Koç tepkiler üzerine geri adım attı: Rezil fıkra için iki satırlık özür! Yahudiler Batı Şeria'da 7 aylık bebeği öldürdü! Latif Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu tespiti! Özür yetmez icraat görelim! Ağzı bozuk Rahmi Koç'a soruşturma! Bakan Gürlek: Bu nezaketsizlik kabul edilemez
Aktüel İznik Gölü’nde korkunç olay! Oğlunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti
Aktüel

İznik Gölü’nde korkunç olay! Oğlunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İznik Gölü’nde korkunç olay! Oğlunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Bursa’da İznik Gölü’ne giren emekli polis memuru Sinan Çağlayan, suda çırpınan 8 yaşındaki oğlunu kurtarmak isterken dalgalar arasında kayboldu.

İznik Gölü’nde oğlunu kurtarmak için suya giren emekli polis memuru Sinan Çağlayan’dan acı haber geldi.

 

Olay, saat 18.00 sıralarında İznik Gölü sahilinde yaşandı. Eskişehir'den İznik'e gelen emekli polis memuru Sinan Çağlayan, oğlu Y.Ç. ile birlikte göle girdi. Bir süre sonra suda yüzmekte güçlük yaşayan Y.Ç., çırpınmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak isteyen Sinan Çağlayan, dalgalara yenik düşüp ve suda kayboldu. Olayı görüp, koşarak göle giren vatandaşlar, Y.Ç.'yi sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Y.Ç., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

 

1 saat boyunca ekipler seferber oldu

Olayın ardından suda kaybolan baba Sinan Çağlayan’ı bulmak için ekipler gölde çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmasının ardından baba Sinan Çağlayan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Sinan Çağlayan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'ün kovboyu atına atladığı gibi mandaları boğulmaktan kurtardı
Karabük'ün kovboyu atına atladığı gibi mandaları boğulmaktan kurtardı

Yerel

Karabük'ün kovboyu atına atladığı gibi mandaları boğulmaktan kurtardı

Derede boğulma tehlikesi geçiren Hamza, kurtarılamadı
Derede boğulma tehlikesi geçiren Hamza, kurtarılamadı

Yerel

Derede boğulma tehlikesi geçiren Hamza, kurtarılamadı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23