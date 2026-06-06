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Gündem CNN kanalı duyurdu: İsrail, İran’a karşı 4 ülkede üs kurmuş
Gündem

CNN kanalı duyurdu: İsrail, İran’a karşı 4 ülkede üs kurmuş

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CNN kanalı duyurdu: İsrail, İran’a karşı 4 ülkede üs kurmuş

Amerikan kanalı CNN’in sızdırdığı istihbarat raporlarına göre; terörist İsrail, İran savaşı sırasında Tahran’a karşı Azerbaycan, Irak, BAE ve Somaliland’e gizli bir askeri üs ağı kurdu. Güney Azerbaycan’a yerleştirilen hayalet uçaklar, gizli İHA operasyonları ve Devrim Muhafızları’na yönelik nokta suikastler, siyonistlerin savaşın perde arkasında İran’ı sırtından vurmak için harcadığı çabayı gözler önüne serdi.

TAHSİN HAN

Terörist İsrail’in İran’a yönelik saldırılar için 4 ülke topraklarını kullandığı iddia edildi... Londra merkezli iddleeasteye sitesinin CNN’i kaynak göstererek verdiği haberde detaylar dikkat çekti. CNN’in konuya yakın dört kaynağa dayandırdığı habere göre İsrail; İran’a başlattığı saldırılar sonrasında Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak ve Somali’ye (Somaliland) özel kuvvetlerini konuşlandırdı. İsrail özel kuvvetlerinin İran sınırına yakın bölgelerde operasyonlar düzenlediği ve bölge genelinde gizli üslerden oluşan bir ağ kurduğu ileri sürüldü.

AZERBAYCAN SINIRINDAKİ GİZLİ FAALİYETLER VE SUİKAST İDDİASI

Raporda; Mossad ajanlarının ve İsrail Hava Kuvvetleri’ne bağlı bir hava kurtarma biriminin, İran sınırına ve Tebriz şehrine yaklaşık 100 kilometre mesafedeki güney Azerbaycan’a gönderildiği belirtildi. Bu personelin bölgede insansız hava aracı (İHA) operasyonları ve istihbarat toplama görevleri yürüttüğü bildirildi.

CNN’e konuşan bir kaynağa göre; 4 Mart’ta İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun özel istihbarat operasyonları birimi başkanı Rahman Moghaddam’ın öldürülmesi, Azerbaycan topraklarından başlatılan bir operasyonla gerçekleşti. Ertesi gün Nahçıvan Uluslararası Havalimanı ve yakınındaki bir köye İHA saldırısı düzenlenirken, Bakü yönetimi bu saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu, Tahran ise iddiayı reddetti. Azerbaycan’ın Washington Büyükelçiliği, topraklarının üçüncü ülkelere karşı kullanıldığı yönündeki iddiaları “asılsız” olarak nitelendirdi.

BÖLGESEL ÜS AĞI VE SOMALİLAND HAMLESİ

Haberde, soykırımcı İsrail’in kurduğu bazı gizli tesislerden ev sahibi yetkililerin haberdar olduğu, bazılarından ise olmadığı aktarıldı. Somali’nin kuzeyinde yer alan ve uluslararası tanınırlığı bulunmayan Somaliland’in de gizli İsrail mevzilerine ev sahipliği yaptığı iddia edildi. Terörist İsrail, geçtiğimiz Aralık ayında Somaliland’ı bağımsız bir ülke olarak tanıyan ilk BM üyesi olmuştu.

Bu iddialar, ABD medyasında çıkan diğer raporlarla da destekleniyor: WSJ ve NYT: Geçen ay İsrail’in savaş sırasında Irak’ta iki gizli tesis kurduğunu yazdı. Axios ve Financial Times ise İsrail’in BAE’ye asker, Demir Kubbe bataryası ve hava savunma sistemleri yerleştirdiğini geçtiğimiz hatalarda bildirmiş ve Gazze kasabı Netanyahu’nun bizzat ülkeye giderek BAE’ye destek verdiğini belirtmişti.

BAKÜ VE BAE’Yİ KULLANDI

CNN ayrıca, İsrail’in Ocak ayındaki İran protestoları sırasında sınıra gözetleme ekipmanları yerleştirmek için gizli bir hazırlık yaptığını, bu görevde özel kuvvetler ile hayalet uçakların kullanıldığını belirtti.

Barbar İsrail; enerji, savunma ve siber güvenlik ortağı Azerbaycan ile ekonomik ve istihbarat ortağı BAE ile olan yakın stratejik bağlarını bu süreçte İran’a karşı saldırıda kullanmış oldu.

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